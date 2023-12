Mit Spaß und Bewegung ins neue Jahr

Bei den Silvesterläufen in Gols (Bezirk Neusiedl am See) und Markt St. Martin (Bezirk Oberpulllendorf) zählte für die Hobbysportlerinnen und -sportler nicht so sehr das Ergebnis, sondern vor allem die Freude an der Bewegung.

In Markt St. Martin waren mehr als 100 Teilnehmende am Start, darunter auch viele Kinder. In Gols liefen mehr als 200 Menschen mit. Ihre Motivation war unterschiedlich: das alte Jahr auslaufen, die gemeinsame Bewegung mit Freunden genießen oder sich richtig auspowern, um am Abend ohne schlechtes Gewissen zu feiern.