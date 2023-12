Sternsinger zum 70. Mal unterwegs

Die Dreikönigsaktion (DKA), das Hilfswerk der Katholischen Jungschar, unterstützt rund 500 Hilfsprojekte in Afrika, Asien und Lateinamerika, die mit Hilfe der Spenderinnen und Spender finanziert werden. Mit der Sternsingeraktion im Dezember 2023/Jänner 2024 begeht die Katholische Jungschar zugleich das 70-Jahr-Jubiläum der Spendenaktion.

Von Motorrädern bis hin zu Bildungsprojekten

Begonnen hat die Aktion 1954. Der Betrag von 42.400 Schilling (über 3.000 Euro) konnte bei der ersten Sternsingeraktion im Dezember 1954/Jänner 1955 ersungen werden, wovon Motorräder für Missionare gekauft wurden. Im Lauf der Jahre hat sich der Brauch des Sternsingens durch den gesellschaftlichen Wandel geändert, so wurden Sprüche und Lieder dem Zeitgeist angepasst und Gewänder in neuem Design geschneidert. Gleich geblieben ist der Inhalt des Sternsingens, nämlich dass die Heiligen drei Könige die weihnachtliche Friedensbotschaft und den Segen für das neue Jahr bringen.

Das besondere an der Sternsingeraktion ist, dass Kinder und Jugendliche die größte entwicklungspolitische Aktion Österreichs tragen. Heuer ist Guatemala das Schwerpunktland der Aktion. Mit den Spenden werden Bildungs- und Ernährungsprojekte sowie medizinische Einrichtungen in dem mittelamerikanischen Land finanziert. Mit der Sternsingeraktion werden aber auch Hilfsprojekte in Armutsregionen Afrikas, Asiens und Lateinamerika unterstützt.