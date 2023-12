Weihnachten wieder im Zeichen von „Licht ins Dunkel“

Die schönste Zeit im Jahr wird traditionell gerne genutzt, um jenen zu helfen, die es nicht so schön haben. Dafür wurde das große Publikumsstudio im ORF Burgenland herausgeputzt. In festlichem Rahmen werden Spenden für „Licht ins Dunkel“ gesammelt.

Der Heilige Abend ist der große „Licht ins Dunkel“-Tag: Von 11.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr gibt es drei Stunden Programm aus dem Landesstudio Burgenland. Die Auftaktsendung erfolgt bereits am 23. Dezember um 18.30 Uhr in ORF 2 Burgenland. Durch die Sendungen führt Patricia Schuller. Bei der Sendungen werden zahlreiche Projekte vorgestellt, die mit Spenden von „Licht ins Dunkel“ in diesem Jahr finanziert wurden.

ORF

Musik und viele Gäste

Für die musikalische Begleitung sorgen die Schulchöre des Theresianums Eisenstadt und der Musik-Mittelschule Großpetersdorf. Die Schülerinnen und Schüler aus Großpetersdorf singen mit der Klapa Dicaki aus Schandorf auch ein kroatisches Lied. Weiters sind die musikalisch hochbegabten Kinder vom Janoska Ensemble – Janoska Next Generation – mit dabei. Außerdem sind erstmals burgenländische Musikstars sowie Nachwuchskünstlerinnen und -künstler mit ihren Musikvideos eingebunden.

In den Sendungen werden wieder Prominente sowie die Spitzen der katholischen und evangelischen Kirche und auch zahlreiche Spender erwartet. Zu Gast ist auch der „Special Olympics“-„Sportler des Jahres“ Hans Peter Fleck vom Team Dornau. Auch in der nationalen Sendung von 16.00 bis 17.00 Uhr in ORF 2 gibt es einen TV-Einstieg aus Eisenstadt.

Friedenslicht on Tour

Das ORF-Burgenland-Team um Michael Pimiskern, Miriam Safa und Sebastian Gartner ist wieder unterwegs, um das Friedenslicht im Burgenland zu verteilen. Am 24. Dezember 2023 kann es ab 10.00 Uhr wie gewohnt im ORF Funkhaus in Eisenstadt abgeholt werden. Wie jedes Jahr gibt es auch in diesem Jahr die Holzlaternen von „Rettet das Kind Burgenland“ gegen eine Spende zu erwerben. Die Laternen werden schon seit mehr als 20 Jahren in der Förderwerkstätte gefertigt. Der Reinerlös aus dem Verkauf der Laternen kommt der Organisation „Rettet das Kind“ zugute.

Termine:

Samstag, 23. Dezember

10.00 bis 11.00 Uhr: Güssing, Hauptplatz

13.00 bis 4.00 Uhr: Stadtschlaining, Hauptplatz

17.00 bis 18.00 Uhr: Neusiedl am See, Adventdorf am See

Sonntag, 24. Dezember