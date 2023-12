Bischof wird homosexuelle Paare segnen

Homosexuelle Paare können ab sofort auch in der katholischen Kirche gesegnet werden. Die vatikanische Glaubensbehörde veröffentlichte am Montag eine Grundsatzerklärung, wonach katholische Geistliche unverheiratete und homosexuelle Paare segnen dürfen – mehr dazu in Vatikan erlaubt Segnung homosexueller Paare.

Zsifkovics appeliert an Priester

Diözesanbischof Zsifkovics begrüßt diese Entscheidung und kündigte auf ORF-Burgenland-Nachfrage an, dass er selbst homosexuelle Paare segnen werde. Das sei selbstverständlich. „Wenn ich daran denke, was und wen wir alles segnen, dann denke ich, dass es möglich ist, und dass es sinnvoll ist. Es ist natürlich ein Unterschied, zum Sakrament der Ehe, aber das wird in keiner Weise berührt und ich appelliere auch an alle Priester, dass sie das ermöglichen. Ich hoffe, dass bei den Priestern so viel Menschlichkeit und auch ‚Hirnschmalz‘ vorhanden ist“, so Zsifkovics.