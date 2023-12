Politik

Glyphosat: Offener Brief an EU-Kommission

Nach der Zulassungsverlängerung für Glyphosat auf EU-Ebene reagiert man im Burgenland verärgert. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und Stellvertreterin Astrid Eisenkopf (beide SPÖ) wandten sich daher in einem Offenen Brief an die EU-Kommission.