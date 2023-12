Einkaufssamstag: Handel mit Andrang zufrieden

Bisher sei das heurige Weihnachtsgeschäft durchschnittlich verlaufen, hieß es auf APA-Anfrage von der burgenländischen Wirtschaftskammer. Die Parkplätze seien rund um die Einkaufszentren am Samstag voll und die Innenstädte gut besucht gewesen. Man spüre aber eine gewisse Kaufzurückhaltung bei den Konsumenten.

Parndorf steuert auf Rekord zu

Das Weihnachtsgeschäft liege bisher im Durchschnitt. Ende November habe es gut begonnen, der verregnete erste Einkaufssamstag im Advent habe aber einen kleinen Dämpfer gebracht. Mit relativ viel Andrang rechnet die Wirtschaftskammer in der kommenden Woche. Einige Burgenländer würden wohl noch auf Schnäppchen hoffen, hieß es. Im Designer Outlet Parndorf rechnet man heuer mit einem Rekordergebnis. Derzeit würden die Zahlen deutlich über jenen des Vorjahres liegen, sagte General Manager Mario Schwann. Auch die Teuerung spüre man bisher nicht.

Die Kunden greifen in Parndorf vor allem zu Geschenken aus dem Sport- und Outdoorbereich sowie im Premium- und Luxussegment. Vielerorts wird man wohl Accessoires, Taschen und Beautyprodukte unterm Christbaum finden. Aber auch Gutscheine sind laut Schwann nach wie vor im Trend. EO-Centermanagerin Alexandra Wieseneder freute sich im Gespräch mit der APA ebenfalls über ein bisher gutes Weihnachtsgeschäft. In Oberwart sei auffallend, dass viele Kunden preissensibel seien. Besonders häufig kaufen sie laut Wieseneder Gutscheine, was wohl das Geschäft nach Weihnachten prägen werde. Dazu kommen Klassiker wie Elektrogeräte, Schmuck, Spielwaren und Bücher.