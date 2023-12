Burgenland bei Pro-Kopf-Einkommen auf Platz zwei

Für das Pro-Kopf-Einkommen wird das verfügbare Einkommen am Wohnort ausgewiesen. So verzeichneten die privaten Haushalte in Niederösterreich voriges Jahr das höchste verfügbare Einkommen pro Kopf mit 27.700 Euro, dicht gefolgt von jenen im Burgenland mit 27.600.

Wirtschaft wieder im Aufschwung

Die österreichische Wirtschaft hat sich wieder erholt. Im Wirtschaftswachstum hat es 2022 große Unterschiede nach Bundesländern gegeben. Einen Anstieg gab es aber überall. Im Schnitt wuchs das Bruttoregionalprodukt (BRP) laut Statistik Austria um 4,8 Prozent. Das war dem Tourismus einerseits und der Industriekonjunktur andererseits zu verdanken. Mit einem Anstieg des Bruttoregionalprodukts von 9,5 bzw. 9,4 Prozent sorgten die touristisch, aber auch industriell geprägten Länder Salzburg und Tirol jedenfalls für die größten Ausreißer nach oben.

Dahinter folgte Kärnten mit einem auch satten Plus von 6,7 Prozent. Das Burgenland liegt mit 4,5 Prozent im Mittelfeld. Beim Bruttoregionalprodukt je Einwohnerin und Einwohner verzeichneten im Jahr 2022 auch alle Bundesländer einen realen Zuwachs. Der Österreich-Durchschnitt liegt bei 49.400 Euro, (plus 3,6 Prozent). Am weitesten unter diesem Schnitt liegt das Burgenland mit 34.900 Euro (plus 3,4 Prozent).

Fürst: Entwicklung erfreulich

Dass es im Burgenland das zweithöchste Pro-Kopf-Einkommen österreichweit gibt, sei das Ergebnis einer sozial- und wirtschaftsfreundlichen Politik der Landesregierung, so SPÖ Klubobmann Roland Fürst in einer Aussendung.