Chronik

Kleintankstelle in Brand geraten

In Frauenkirchen (Bezirk Neusiedl am See) ist am Montagvormittag in einer Lagerhalle eines landwirtschaftlichen Betriebes bei einer Kleintankstelle ein Brand ausgebrochen. Zwei Feuerwehren aus der Umgebung waren im Einsatz. Verletzt wurde niemand.