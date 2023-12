„Licht ins Dunkel“

24 Stunden backen für den guten Zweck

Einer besonderen Herausforderung stellen sich seit Donnerstagfrüh hunderte Jugendliche und einige Erwachsene in Neusiedl am See: Sie alle backen 24 Stunden lang Weihnachtsbäckereien, um sie dann für „Licht ins Dunkel“ zu verkaufen.