800 Jahre Krippe: Ausstellung in Kittsee

Schloss Kittsee bildet den festlichen Rahmen für eine Krippenschau im Jubiläumsjahr. Die Aufbauarbeiten im Obergeschoss des Barockschlosses sind in vollem Gang, Krippenbauer aus dem ganzen Land wollen hier ab Freitag ihre Werke präsentieren. Es sind kunsthandwerkliche Kleinode, die von den Krippenbauern in oft wochenlanger Arbeit hergestellt werden.

Landeskrippenverband: 450 Mitglieder

450 Mitglieder sind im burgenländischen Landeskrippenverband vereint. Zu seinen Ortsgruppen zählen Frauenkirchen, Kaisersdorf, Kemeten, Marz, Pinkafeld, Sieggraben, Wiesen und Wulkaprodersdorf. Was aber hat es nun mit diesem 800-Jahr-Jubiläum auf sich? Der Legende nach stand in der Christnacht des Jahres 1223 im italienischen Bergdorf Greccio die erste lebende Weihnachtskrippe, sagt die Obfrau des Landeskrippenverbandes Gertrude Limbach.

„Mit Bildern kann man alles gut erklären“

„Der Legende nach hat der Heilige Franz von Assisi das Weihnachtsevangelium als Krippenspiel dargestellt – für seine Mitbrüder und alle Gläubigen dort. Er hat eine große Holzkrippe aufgestellt und lebende Ochsen und Esel dazugestellt. Er wollte den Menschen das Weihnachtsevangelium in lebenden Bildern nahebringen. Die Leute konnten nicht so gut lesen und schreiben wie heutzutage und mit Bildern kann man alles gut erklären“, so Limbach.

Seit 800 Jahren also werden Weihnachtskrippen aufgestellt. Der Gestaltung sind dabei kaum Grenzen gesetzt. Die große Krippenausstellung auf Schloss Kittsee ist ab Freitag an den kommenden beiden Wochenenden geöffnet.