Kirche Müllendorf aus Sicherheitsgründen gesperrt

Die Kirche wurde 1905 gebaut und musste vor drei Jahren schon einmal gesperrt werden, weil Gebäudeteile heruntergefallen sind. Seit dieser ersten Sperre haben Statiker der Diözese Eisenstadt das Gebäude alle zwei Monate kontrolliert. Nun habe die Diözese den Müllendorfer Bürgermeister Werner Huf (SPÖ) gebeten, die Kirche zu sperren. „Ich war selbst erschrocken, dass die Risse in der letzten Zeit weitaus mehr geworden sind, auch größer geworden sind – bei manchen Sachen kann man sogar schon mit der Hand durchgreifen. Das hat uns natürlich dazu bewogen, dass wir aufgrund ‚Gefahr im Verzug‘ die Kirche jetzt sperren mussten“, so Huf.

ORF

Suche nach einer Lösung

Nun sind die Bauexperten der Diözese am Zug, um nach einer Lösung zu suchen. das Grundproblem sei, dass die Kirche auf einem unsicheren Grund gebaut sei und das Fundament nicht sehr tief sei, erklärt der Müllendorfer Pfarrer Damian Prus. „Die Diagnose für unsere Kirche zu stellen ist nicht so leicht. Es waren viele kompetente Menschen, Baumeister, Statiker und natürlich Geologen hier, die haben schon viele Untersuchungen gemacht“, so der Pfarrer. Aber niemand hätte bis jetzt eine wirkliche Lösung gefunden.

ORF

Weihnachtsmessen in Mehrzweckhalle

Einstweilen finden in Müllendorf die Sonntagsmessen in der Friedhofshalle statt. Die größeren Weihnachtsmessen werden in der Mehrzweckhalle gefeiert.