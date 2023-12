Schnee sorgt für Feuerwehreinsätze

Im Einsatz waren Feuerwehren etwa auf der B50 bei Sieggraben, bei Neuberg, bei Lockenhaus, Großwarasdorf und Litzelsdorf. Bei Rattersdorf überschlug sich laut Landessicherheitszentrale ein Auto. Verletzt wurde aber bei all den Vorfällen bis Samstagmittag niemand.

Ergiebiger Schneefall führte am Samstag in weiten Teilen Österreichs zu umfangreichen Verkehrsbehinderungen. Tiefwinterliche Fahrverhältnissen sorgten nicht nur ganz im Westen – in Vorarlberg und Tirol –, sondern auch in Salzburg und in Ober- und Niederösterreich für Probleme -mehr dazu in Verkehrsprobleme und hohe Lawinengefahr.