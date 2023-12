Drachen halten auf Burg Lockenhaus Einzug

24 riesige, leuchtende oder beleuchtete Drachen wurden im Außenbereich der Burg in Szene gesetzt. Sie sorgten schon am Eröffnungstag am Donnerstag für große Augen bei den rund 700 Besucherinnen und Besuchern.

Offiziell eröffnet wurde die neue Attraktion von Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ), der schon dabei von einem „Tourismusmagnet“ sprach. „Game of Dragons“ ist bis Mitte Februar in Lockenhaus zu sehen.