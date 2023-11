Wirtschaft

Erster Warnstreik in Eisenstädter Baumarkt

Im Burgenland hat am Donnerstag im Baumarkt Fetter in Eisenstadt ein erster Warnstreik im Handel stattgefunden. Die Gewerkschaft fordert 9,5 Prozent mehr Lohn plus einen Fixbetrag. Für die Kundinnen und Kunden des Baumarkts hatte der Streik kaum Auswirkungen.