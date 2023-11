Durchwachsener Herbst für Fußball Akademie

Am Wochenende hat es für die Akademie Burgenland zum Abschluss der Herbstsaison in der ÖFB-Jugendliga drei Niederlagen bei Tabellenführer Salzburg gegeben. In der Tabelle bedeutet das Platz acht für das Unter-15-Team und jeweils Platz 11 für die Unter16- und die Unter18-Auswahl. Für den sportlichen Leiter der Akademie, Patrick Glavanics hätte es – was die Ergebnisse betrifft – besser laufen können. „Die Spieler haben individuell gute Entwicklungen vollzogen. Jedoch, mannschaftlich gesehen, haben wir unsere Spielweise, die wir oft sehr gut angelegt haben, nicht mit dem richtigen Ergebnis untermalen können. Dementsprechend ist punktemäßig natürlich Luft nach oben“, so Glavanics.

Trainerteam neu aufgestellt

Das Trainerteam wurde zu Beginn der Saison neu aufgestellt. Zum Trainerstab gehört auch Ex-Nationalspieler Stefan Maierhofer als Talente Coach, vor allem im offensiven Bereich. Mit seiner Arbeit ist Glavanics zufrieden. Er sei mit dem gesamten Betreuerteam sehr zufrieden, Maierhofer würde das Ganze mit seiner Erfahrung als Profi und runde das ganze Team ab, so der sportliche Leiter.

Glavanics bereitet auch schon die Aufnahmeverfahren für den nächsten Jahrgang vor. Ohne Kooperationsklub in der Bundesliga oder 2. Liga ist die Rekrutierung von Top Talenten schwieriger. Ziel sei es, die burgenländischen Talente im Land zu halten, das Fehlen eines Bundesligisten sei aber auch für einige Eltern ein Thema. Jetzt gilt es erst einmal die aktuellen Kader von U15-, U16- und U18-Mannschaft auf die Frühjahrssaison vorzubereiten.