Goldtor von Herrklotz für Amateur-Nationalteam

Erstmals seit 1977 hat eine österreichische Amateur-Auswahl einen Ländervergleich absolviert. Aus allen Bundesländern waren Spieler dabei. Das Tor gegen Slowenien fiel gleich nach Beginn der zweiten Hälfte. „Für die ganze Mannschaft ist es eine Erleichterung, wenn man mit einem Sieg in das Projekt startet. Wenn man zu Hause Österreich zu einem Sieg schießen kann, ist das natürlich unbeschreiblich“, sagte Herrklotz im Gespräch mit dem ORF Burgenland. „Es war ein super Ball vom rechten Verteidiger hinter die ganze slowenische Abwehr, und mein Laufweg war auch ganz in Ordnung und im Eins gegen Eins bin ich dann cool geblieben und habe sehr gut getroffen“, meinte der Gold-Torschütze zu seinem Treffer.

ORF

Tolles Erlebnis in einem großen Stadion

Ausgetragen wurde dieses Amateur-Länderspiel im Wörthersee-Stadion in Klagenfurt. 30.000 Zuschauer passen hinein, ein paar hundert waren bei diesem Spiel anwesend. „Natürlich habe ich mir mehr Zuschauer gewünscht. In dem Fall war es aber ganz in Ordnung. Dass man so ein großes Stadion für so eine Sache hat, ist so richtig lässig“, sagte Herrklotz.

Der Oberwarter würde jedenfalls gerne wieder für das Amateur-Nationalteam spielen. „Für die Spieler ist es natürlich eine große Ehre, dass man dort dabei sein kann, und Österreich vertreten kann, auch wenn es natürlich nicht das A-Nationalteam ist“, ergänzte Herrklotz. Kommendes Jahr soll es jedenfalls ein Turnier für Amateur-Nationalteams im Alpe Adria Raum geben. Aktuell steht Herrklotz jedenfalls in der EMS Oberwart als Lehrer in der Klasse.