Fahrerflüchtiger nach Unfall mittels Drohne gefunden

Der Unfall passierte bei Müllendorf, verletzt wurde dabei niemand, es entstand nur Sachschaden. Da die Polizei den Lenker weder an der Unfallstelle noch zu Hause angetroffen hatte, wurde eine Suchaktion gestartet, an der auch die Feuerwehren Müllendorf, Eisenstadt und Rust beteiligt waren. Mittels einer Drohne wurde der flüchtige Lenker bei einer Brücke in der Nähe der A3 entdeckt.

Alko- und Drogentest positiv

Ein Alkotest an Ort und Stelle war positiv. Der Test zeigte laut Polizei 1,34 Promille an. Im Auto des 24-Jährigen wurde auch Marihuana sichergestellt. Bei einer späteren Untersuchung durch den Polizeiarzt wurde bei dem Lenker auch eine Beeinträchtigung durch Drogen festgestellt. Der Mann wurde angezeigt.

Landesweite Schwerpunktaktion

Die Amtshandlung fand während einer landesweiten Schwerpunktaktion statt, bei der laut Landespolizeidirektion von Freitagnachmittag bis Samstag in den frühen Morgenstunden 125 Fahrzeuglenker kontrolliert und 88 Alkoholtests durchgeführt wurden. Es gab drei Führerscheinabnahmen. Der höchste Alkoholwert wurde bei einem Autofahrer in Eisenstadt mit 1,78 mg/l (umgerechnet 3,56 Promille) am Alkoholvortestgerät festgestellt. Der anschließend vorgesehene Test mittels Alkomat wurde vom 59-jährigen Lenker verweigert. Dem Mann wurde der Führerschein abgenommen.

Bei der Schwerpunktaktion wurden unter anderem auch drei Kennzeichen abgenommen. Wegen Geschwindigkeitsübertretungen, die mit Radar festgestellt wurden, erfolgen 366 Anzeigen.