Gericht

Eigenen Sohn entführt – Teilbedingte Haft für Mutter

Eine 36-Jährige, die 2019 ihren minderjährigen Sohn aus der Obhut des Vaters entführt hat, ist am Freitag am Landesgericht Eisenstadt zu 15 Monaten Haft, davon zwölf bedingt, verurteilt worden. Die Frau war mit dem damals Achtjährigen in mehreren Ländern untergetaucht und erst vier Jahre später zurückgekehrt.