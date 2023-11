Chronik

Brand am Klo: NMS Pinkafeld wurde geräumt

Die Feuerwehr Pinkafeld wurde am Donnerstag zu einem Löscheinsatz in die Neue Mittelschule Pinkafeld gerufen. Aus bisher unbekannter Ursache brach in einem WC ein Feuer aus. Die Schule musste für die Zeit des Einsatzes geräumt werden.