Prozess: Töchter sexuell missbraucht

Seit vergangenem Dezember sitzen die beiden Angeklagten – sie sind kein Paar – in Untersuchungshaft. Ermittler waren im Zuge der Auswertung von Bildern sexuell missbrauchter Kinder in einem anderen Fall auf sie gestoßen – mehr dazu in U-Haft: Tochter sexuell missbraucht.

Beide bestritten zunächst ihre Taten

Vorgeworfen wird ihnen neben schwerem sexuellem Missbrauch von Unmündigen auch Missbrauchsdarstellungen. Dem Mann aus dem Bezirk Oberwart werden auch schwerer sexueller Missbrauch einer wehrlosen oder psychisch beeinträchtigten Person, Blutschande und der Verkauf von Drogen vorgeworfen.

Die Vorwürfe gegen die Niederösterreicherin beziehen sich auf ihre dreijährige Tochter. An ihr soll sich auch der Mann vergangen haben. Der Tatzeitraum betrifft die Jahre 2021 und 2022. Laut Staatsanwaltschaft bestritten beide in ihren anfänglichen Einvernahmen die ihnen vorgeworfenen Taten und verharmlosten diese. Angesetzt ist der Prozess, den Richterin Birgit Falb leitet, am Dienstag und Mittwoch jeweils von 9.00 bis 17.00 Uhr.