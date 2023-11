Internationaler Tag der Kinderrechte

Der 20. November, der internationale Tag der Kinderrechte, wird im Burgenland mit verschiedenen Aktionen und Forderungen begangen. Politische Parteien und Organisationen nutzen diesen Tag, um auf die Bedeutung von Kinderrechten hinzuweisen und ihre Umsetzung zu fordern. Dabei geht es um grundlegende Rechte wie das Recht auf Essen und Trinken, ärztliche Behandlung, Bildung sowie Spiel und Freizeit.

Aktionen und Forderungen zum Tag der Kinderrechte

Landtagspräsident Robert Hergovich machte auf den Tag der Kinderrechte mit einer Fahnenaktion vor dem Landhaus in Eisenstadt aufmerksam. Er hisste sie gemeinsam mit den Kinderfreunden vor dem Landhaus in Eisenstadt. Die Volkshilfe forderte ein geschlossenes Vorgehen gegen Kinderarmut in Österreich und verwies auf ihr Modell der „Kindergrundsicherung“. Eisenstadts Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP) betonte die zahlreichen Angebote der Stadt für Kinder, darunter 31 Kinderspielplätze und eine städtische Sozialabteilung für Kinder und Eltern. Julia Schneider-Wagentristl, Obfrau der österreichischen Kinderwelt, setzte sich besonders für das Recht auf Spiel und Freizeit für Kinder ein.

Landesmedienservice, Gmasz

Die Grünen im Burgenland lenkten die Aufmerksamkeit auf ein spezielles Problem der Kinderrechte: den Schutz vor Suchtstoffen. Laut Artikel 33 der Kinderrechte-Konvention muss dieser Schutz gewährleistet sein, was auch Glücksspiel einschließt. Kinder und Jugendliche haben derzeit ungehinderten Zugang zu Rubbellosen, Brieflosen oder Lottoscheinen, was ein Einstieg in das Glücksspiel sein kann. Die Grüne Klubobfrau Regina Petrik fordert daher ein Gesetz, das diesen Zugang verbietet. Ein entsprechender Antrag wurde von den Grünen bereits eingebracht.