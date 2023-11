Chronik

Falscher Polizist erbeutete Bargeld und Schmuck

Eine 77-jährige Frau aus Eisenstadt ist Opfer von Trickbetrügern geworden. Eine bisher unbekannte Person hat sich am Telefon am Sonntag als Polizist ausgegeben und Geld von der Frau gefordert. Der Täter holte daraufhin Bargeld im unteren fünfstelligen Eurobereich sowie Goldschmuck in bislang unbekannter Höhe von ihr zu Hause ab.