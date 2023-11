Mehr Zugverbindungen ab Dezember

Ausgebaut werden soll ab Dezember speziell der Abend- und Nachtverkehr. So wird am Wochenende etwa zwischen Wien-Hauptbahnhof und Neusiedl am See eine neue Nacht-S-Bahn unterwegs sein. Sie startet um 1.51 Uhr in Wien und damit mehr als dreieinhalb Stunden nach dem bisher letzten Zug. Auch unter der Woche gibt es neue Spätverbindungen nach 23.00 Uhr nach Pamhagen und Deutschkreutz.

Ohne Umsteigen über Wulkaprodersdorf nach Wien

Eine Verkürzung der Fahrzeit zwischen Wulkaprodersdorf und Wien bringt der neue sogenannte „Wulkasprinter“. Statt 47 braucht er nur mehr 41 Minuten bis Wien-Meidling. Der Zug macht nur in Ebenfurth halt und wird in der Früh jeden Tag um 5.20 Uhr unterwegs sein. Der Regionalexpress 65 wird ab Dezember von Eisenstadt über Wulkaprodersdorf direkt nach Wien fahren. Passagiere müssen ab dann nicht mehr umsteigen.

„Wir sprechen hier von erweiterten Angeboten, aber auch Taktverdichtungen, sodass es für die burgenländischen Pendlerinnen und Pendler ein Mehr-Angebot gibt und damit Bürgerinnen und Bürger vom Auto auf den Zug umsteigen“, so Verkehrslandesrat Heinrich Dorner (SPÖ). Optimierungen soll es zum Jahreswechsel dann auch auf den neuen Buslinien des Landes geben, speziell was die Taktung betrifft. Vor allem im Bezirk Oberpullendorf soll es zu Änderungen kommen.

Für das Burgenland werden folgende Anpassungen mit 10. und 11. Dezember 2023 umgesetzt:

REX6: Wulkaprodersdorf – Wien mit Halt nur in Ebenfurth, 41 min bis Wien Meidling (Abfahrt Mo – Fr 5.20 Uhr)

Direktanbindung Eisenstadt über Wulkaprodersdorf:

Mit Fahrplanwechsel kommt man mit dem REX65 von Eisenstadt über Wulkaprodersdorf und Ebreichsdorf direkt ohne Umsteigen im Stundentakt nach Wien:

Züge der Linie REX6/65 werden in Wulkaprodersdorf getrennt: Der vordere Zugteil fährt nach Sopron und Deutschkreutz, der hintere nach Eisenstadt.

bisher mit Umstieg in Wulkaprodersdorf oder REX64 direkt über Neusiedl/See.

in der Spitzenzeit weiterhin eine zusätzliche Verbindung pro Stunde mit Umstieg in Wulkaprodersdorf.

zusätzlicher Nachmittagskurs am REX6 ab Wien Hauptbahnhof um 14.59 Uhr (Verlängerung des Halbstundentaktes).

Verbesserungen auf der Ostbahn:

Täglicher S60-Halbstundentakt auf der Ostbahn nach Bruck/Leitha (bisher nur Montag bis Freitag).

REX6-Halbstundentakt auch am Nachmittag zwischen Wien und Bratislava-Petržalka.

Anpassungen im Minutenbereich bei den REX-Zügen (REX6, REX63/64) zur besseren Vertaktung der Linien (exakt alle halben Stunden zur Hauptverkehrszeit, auch auf der Neusiedler Seebahn).

Zusätzliche Abend- und Nachtverbindungen für das Nordburgenland: