Bezirk Neusiedl: 17 Fahrraddiebstähle geklärt

Der 36-jährige Slowake wurde bereits Ende September in Neusiedl am See festgenommen, weil er im Verdacht stand, mit Fahrraddiebstählen in Zusammenhang zu stehen. Es konnten ihm damals zwei Fahrraddiebstähle in Weiden am See und Gols (Bezirk Neusiedl am See) nachgewiesen werden und er wurde nach den Erhebungen in die Justizanstalt Eisenstadt eingeliefert.

Durch die Beamten des Bezirkskriminaldienstes Neusiedl am See wurden in den darauffolgenden Wochen umfangreiche Erhebungen getätigt und abschließend mit dem Beschuldigten in der Justizanstalt eine erneute Einvernahme durchgeführt. Nach Abschluss dieser genauen Ermittlungen wurde dem Slowaken nachgewiesen, dass er in den Monaten Juni bis September 2023 insgesamt 17 Fahrraddiebstähle in den Bezirken Neusiedl am See und Bruck an der Leitha verübte. Der entstandene Schaden liegt im oberen vierstelligen Eurobereich.