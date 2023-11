Handysignatur: Umstellung bis 5. Dezember

Noch bis 5. Dezember haben Benutzerinnen und Benutzer Zeit, auf die neue App umzusteigen. Der Umstieg kann einfach von zu Hause aus erledigt werden. Dafür braucht es einen Reise- oder Personalausweis, ein Smartphone mit Gesichts oder Fingerabdruckerkennung und ein zweites Endgerät, etwa einen Laptop, sowie die App „Digitales Amt“.

Registrierung in den Bezirkshauptmannschaften möglich

Um auf die Angebote von ID Austria zugreifen zu können, muss zunächst die App „Digitales Amt“ heruntergeladen werden. Hat man sich die App heruntergeladen, gibt man die Nummer seines Ausweises ein, registriert sich mit seinem Signaturpasswort auf seinem Laptop und meldet sich dann über einen QR-Code in der App an. Nun ist es möglich Daten zu ändern, Dokumente wie den Meldezettel oder den Strafregisterauszug digital anzufordern oder zu unterschreiben. Über eine weitere App kann man auch Ausweise, wie etwa den Führerschein, in Form eines QR-Codes anzeigen lassen.

Doch der Umstieg funktioniert nicht immer bei allen so reibungslos. Oft gibt es Probleme mit dem Passwort, oder einer neuen SIM-Karte. Bei wem der Umstieg nicht gleich gelingt, der kann sich bei den Bezirkshauptmannschaften oder im Magistrat telefonisch oder persönlich beraten lassen. Für all jene, die noch keine Handysignatur haben, ist es dort auch möglich sich mit seinem Smartphone, einem Ausweis und einem Passfoto registrieren zu lassen. Das ist auch beim Finanzamt und der Landespolizeidirektion möglich, allerdings nicht mehr auf Gemeindeämtern. Wer bis 5. Dezember nicht von der Handysignatur umsteigt, wird ab dann automatisch aufgefordert eine Registrierung bei der ID-Austria durchzuführen.