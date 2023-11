Fahrradfahrer kollidierte mit Pkw

Am Mittwoch gegen 13.30 Uhr fuhr ein 35-jähriger Fahrzeuglenker mit seinem Pkw auf der B63 aus Richtung Oberwart kommend in Richtung Pinkafeld. Zur selben Zeit fuhr ein 74-jähriger Fahrradfahrer mit seinem E-Bike ebenfalls in dieselbe Richtung. Kurz nach dem Ortsgebiet von Riedlingsdorf kam es zum Zusammenstoß, wobei der Radfahrer stürzte und auf der rechten Fahrbahn in einem ca. drei Meter tiefen Graben zu liegen kam.

FF Riedlingsdorf

Dabei wurde der 74-Jährige unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung mit der Rettung in das Krankenhaus Oberwart gebracht. Beim 35-jährigen Fahrzeuglenker konnte nach einer Kontrolle eine Suchtmittelbeeinträchtigung festgestellt werden. Der Führerschein wurde ihm vor Ort abgenommen. Die erforderlichen Anzeigen werden laut Landespolizeidirektion erstattet.