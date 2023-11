Chronik

Aufwendige Lkw-Bergung in Mattersburg

In Mattersburg ist am späten Dienstagnachmittag ein Lkw in unwegsames Gelände gekippt. Die Bergungsarbeiten gestalteten sich aufgrund des abschüssigen Geländes und aufgrund der Tatsache, dass der LKW beladen war, schwierig.