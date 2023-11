Chronik

24 Kircheneinbrüche: 43-Jähriger ausgeforscht

Ein 43-Jähriger, der in 24 Kirchen im Burgenland und in zwei in der Steiermark eingebrochen haben soll, ist in Ungarn ausgeforscht worden. Er soll Türen und Fenster aufgebrochen haben, um Bargeld aus Sakristeien zu stehlen. Er sitzt in Ungarn in Haft, auch dort soll er Einbrüche verübt haben.