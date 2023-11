„Burgenland Extrem“ mit Öffi-Angebot

Bei Burgenland Extrem 2024 gibt es wieder unterschiedliche Routen – entweder die vollen 120 Kilometer rund um den Neusiedler von Oggau nach Oggau, oder auch kürzere Distanzen, mit Start in Neusiedl oder Apetlon. Das Angebot zur öffentlichen Anreise wurde in Kooperation mit den ÖBB und dem Land Burgenland ausgeweitet, so Organisator Michael Oberhauser. Die Tour 2024 sei wirklich neuartig, weil alle Startorte ohne Auto und öffentlich zu erreichen seien. Man habe schon länger an diesem Transfer-Ticket gearbeitet und mittlerweile sei jeder Standort eingebunden, so Oberhauser.

Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ) betonte bei der Präsentation am Bahnhof Eisenstadt, dass die Veranstaltung Sport mit Tourismus und Klimaschutz vereine und mittlerweile ein wichtiges Aushängeschild für das Burgenland sei.