Alain Weissgerber ist Koch des Jahres

Weissgerber gelte als fixe Größe am kulinarischen Himmel des Landes, heißt es von Gault&Millau. Seine langjährige Performance und Kochkunst seien Grund für die Auszeichnung.

ORF

Alain Weissgerber ist gebürtiger Franzose, er stammt aus dem Elsass. Nach seiner Ausbildung in Straßburg und mehreren Stationen in seiner Heimat sowie in der Schweiz und in Deutschland führte ihn sein Weg nach Österreich. Er übernahm in Weiden am See die Blaue Gans. Danach begann er an der Seite seines späteren Schwiegervaters Walter Eselböck im Taubenkobel als Chef de Cuisine zu arbeiten. Seit 2014 führt Weissgerber gemeinsam mit seiner Frau Barbara Eselböck den Taubenkobel und betreibt auch Pop-up-Restaurants in Wien.