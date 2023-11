Ernüchternde Halbzeit in Regionalliga Ost

Der SC Neusiedl, die SV Oberwart und der ASV Draßburg belegen nach 16 Spielen die Ränge elf, 13 und 15. Alle drei bleiben damit hinter den Erwartungen. Der elftplatzierte SC Neusiedl etwa wollte eigentlich um die Plätze im oberen Tabellendrittel mitspielen. Nicht geklappt hat das aus Sicht von Trainer Stefan Rapp vor allem wegen verletzter Stammspieler und der schlechten Tordifferenz. Man müsse ganz einfach mehr Tore schießen, die Chancen seien da gewesen und Gegentore vermeiden. Außerdem müsse man am Transfermarkt zuschlagen und sich einfach stabilisieren, so Rapp.

Oberwart im Abstiegskampf

Oberwart findet sich mit Ende der Herbstsaison auf Platz 13 in der Tabelle wieder. Der Aufsteiger zeigte zwar oft ansprechende Leistungen, brachte diese aber in vielen Spielen dann nicht über die Ziellinie. Trainer Klaus Guger und sein Team sind in der harten Realität der Regionalliga Ost angekommen. Fakt sei, dass man sich im Abstiegskampf befinde, man sei Viertvorletzter und natürlich müsse es das Ziel sein, so schnell wie möglich von da wegzukommen, so Guger.t

ORF

Draßburg: Es geht „ums nackte Überleben“

Von unten wegkommen will auch der Tabellenvorletzte Draßburg. Der ASV liegt mit nur zwei Siegen auf dem vorletzten Tabellenplatz. Um das Team aus der Abstiegszone zu befreien, wird im Frühjahr ein Kraftakt notwendig sein. Es gebe noch 14 Endspiele und dabei gehe es gleich vom ersten Spiel an ums nackte Überleben, sagte Draßburg-Coach Michael Porics. Es werde ein beinharter Abstiegskampf und man werde alles versuchen, um den Klassenerhalt noch möglich zu machen.

Als letztes Spiel des Jahres steht für Draßburg und Oberwart am Wochenende noch die Drittrundenpartie im BFV-Cup an. Neusiedl ist dort ja bereits ausgeschieden.