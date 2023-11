Gesundheit

Diabetes Typ 2: Schleichende Erkrankung

Alle 50 Minuten stirbt in Österreich ein Mensch an den Folgen einer Diabeteserkrankung, so die Österreichische Diabetes Gesellschaft. Diabetes mellitus Typ 2 ist eine typische Wohlstandserkrankung. Im Burgenland werden Betroffene durch Schulungen unterstützt.