Bei dem Turnier in den Niederlanden war fast die ganze Welt-Elite am Start. In seiner Klasse seien es mehr als 270 Leute gewesen, sagte Wiener. Es sei schon ganz speziell, wenn man bei so einem großen Turnier aufs Podest komme. Es sei das größte Indoor-Turnier in Europa und das zweitgrößte weltweit.

In den kommenden Wochen stehen für den Burgenländer zunächst einige kleinere Turniere in Österreich an. Nächstes Großevent ist für Wiener Ende Jänner ein Weltcup in Frankreich.