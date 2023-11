ÖAAB in der AK-Vollversammlung mit drei Anträgen

In einem Antrag wird die Senkung der Energiepreise gefordert, in einem zweiten geht es um die Senkung bzw. Abschaffung von Steuern und Gebühren, sagte ÖAAB-Landesobmann Christian Sagartz. Er nannte als Beispiele etwa die Baulandmobilisierungsabgabe, die Stromsteuer und die Jagdsteuer.

ORF

Mezgolits wieder Spitzenkandidat

Johannes Mezgolits geht bei den nächsten AK-Wahlen im April 2024 wieder als Spitzenkandidat für den ÖAAB ins Rennen. Ihm ist bei der Vollversammlung das Thema öffentlicher Verkehr wichtig. Denn seit die Verkehrsbetriebe Burgenland (VBB) vor etwa zwei Monaten mit einem neuen Bussystem in Betrieb gegangen sind, seien die Leistungen schlechter geworden, so Mezgolits. „Seit Jahrzehnten kämpfen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer um das Recht, auch öffentlich zu ihrem Arbeitsplatz zu kommen. Und nun gibt es nicht nur Verschlechterungen auf bestehenden Linien, sondern es hagelt in Wirklichkeit Beschwerden“, so Mezgolits.