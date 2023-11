St. Michael: Auto überschlug sich

Der Unfall ereignete sich am Freitag auf der L387 zwischen St. Michael und Neuberg. Aus bisher unbekannter Ursache stießen zwei PKW zusammen. Eines der beiden Fahrzeuge landete durch den Zusammenstoß im Graben, der zweite PKW kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich.

Fünf Feuerwehren im Einsatz

Eine leicht verletzte Person wurde durch einen First Responder bzw. durch das Rote Kreuz versorgt, war aber nicht eingeklemmt. Nach der Erstversorgung wurde diese durch das Rote Kreuz ins Krankenhaus nach Oberwart gebracht. Der zweite beteiligte Lenker blieb unverletzt. Im Einsatz waren die Feuerwehren St. Michael, FF Schallendorf, Gamischdorf, Güttenbach und Stegersbach, sowie die Polizei und die Rettung.

Fotostrecke mit 8 Bildern Bezirksfeuerwehrkommando Güssing Bezirksfeuerwehrkommando Güssing Bezirksfeuerwehrkommando Güssing Bezirksfeuerwehrkommando Güssing Bezirksfeuerwehrkommando Güssing Bezirksfeuerwehrkommando Güssing Bezirksfeuerwehrkommando Güssing Bezirksfeuerwehrkommando Güssing

Auch in Stinatz (Bezirk Güssing) musste die Feuerwehr am Freitag zu einem Einsatz ausrücken. Ein LKW kam aus unbekannter Ursache ins Bankett, rutschte daraufhin in den Graben und drohte umzustürzen. Der LKW wurde gesichert und mit einer Seilwinde wieder auf die Straße gezogen. Der LKW-Lenker blieb unverletzt und konnte seine Fahrt anschließend fortsetzen. In Eisenstadt kam es ebenfalls zu einem Unfall. Bei einem Bahnübergang sind ein Kleintransporter und ein PKW miteinander kollidiert. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Beide Autos waren nach dem Unfall allerdings nicht mehr fahrtüchtig.