Politik

Demokratie-Studie: AK sieht „besorgniserregende Ergebnisse“

Menschen mit weniger Einkommen verlieren den Glauben an die Demokratie und beteiligen sich immer weniger an Wahlen – das geht aus einem „Demokratie Monitor“ des SORA-Institutes hervor. Die AK Burgenland hat Auszüge der Studie am Vormittag präsentiert.