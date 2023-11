Sonnenerde gewinnt Innovationspreis

Die Sonnenerde GmbH aus Riedlingsdorf ist die Gewinnerin des Gesamtpreises – ausgezeichnet wurde sie für die Entwicklung der ersten industriellen Pflanzenkohleproduktionsanlage samt vollständiger Kreislaufschließung im Kompost- und Erdenwerk.

„Drei bis vier Gründungen pro Tag“

Die mit 5.000 Euro dotierte Auszeichnung kommt für Geschäftsführer Gerald Dunst gerade richtig. „Wir haben jetzt 7,5 Millionen Euro investiert in dieses Projekt und haben natürlich auch ein bisschen über die Stränge geschlagen. Das heißt, es tut uns jeder Tropfen sehr gut im Moment“, so Dunst. In zwei weiteren Kategorien, innovative Dienstleistungen und Klein- und mittelständische Unternehmen, konnten sich die Woschitz Engineering ZT GmbH für Simulationsmodelle für die Energiewende aus Eisenstadt sowie die rmDATA GmbH aus Pinkafeld für den Aufbau digitaler Zwillinge von kommunalen Infrastrukturen durchsetzen.

„Der Wirtschaftsstandort ist in der Mitte Europas. Es gibt hier viele Möglichkeiten im Burgenland und ich glaube, es ist ein guter Nährboden für Gründer. Wir haben täglich drei bis vier Neugründungen im Burgenland und sind damit auch österreichweit im Spitzenfeld“, so Harald Schermann, Direktor der Wirtschaftskammer Burgenland. Insgesamt zwölf Projekte waren in diesem Jahr von burgenländischen Unternehmen eingereicht worden.