Tiny House: Steigender Trend zum kleineren Haus

In der Gemeinde Wolfau (Bezirk Oberwart) sind innerhalb von einem Jahr drei Tiny Häuser, also kleine Häuser mit einer Wohnfläche unter 50 Quadratmetern entstanden. Aber auch ein Haus mit einer Wohnfläche von rund 70 Quadratmeter wird in der Gemeinde gerade bezogen. Bewohnerinnen, wie Claudia Ritter und Martina Stelzer aus Wolfau, geht es vor allem darum, langfristig günstiger zu wohnen. Durch eine Solar- und eine Photovoltaik-Anlage können sie die laufenden Kosten so gering wie möglich halten, so Stelzer.

Ritter hat bisher in einer Wohnung gelebt, auch dort seien die Kosten gestiegen, dann habe sie sich gefragt, wo sie in der Pension leben möchte und wie viel Platz sie brauche. Sie konnte sich mit einem Tiny House ihren Traum vom Eigenheim um rund 70.000 Euro verwirklichen.

Mehr Anfragen als Aufträge

Auch Michael Oberfeichtner, Geschäftsführer eines Holzbauunternehmens in Großpetersdorf (Bezirk Oberwart) und Produzent von Mobilheimen im Burgenland, stellt fest, dass die Quadratmeterzahlen sinken und die Nachfrage nach sogenannten Tiny Häusern stark steigt. „Wir bemerken bei Tiny Houses einen starken Zuwachs an Anfragen, aber nur einen leichten Zuwachs an den tatsächlichen Aufträgen. Es ist so, dass ein Tiny House pro Quadratmeter ja eigentlich mehr kostet als ein Einfamilienhaus, weil man braucht trotzdem eine Heizung, eine Eingangstür und man muss eine Baugenehmigung ansuchen“, so Oberfeichtner.

Damit man auch weiß, wie es sich auf so kleinem Raum wohnt, bietet Michael Oberfeichtner seinen Kunden das Probewohnen in einer Tiny-House-Siedlung in Stegersbach an. Ein Tiny House aus Containern befindet sich auch in der Gemeinde Willersdorf im Bau.