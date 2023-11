Internationale Gäste im Burgenland

Am Vormittag empfing Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) den Vize-Gouverneur der Präfektur Shiga. Trotz der großen Distanz gibt es zwischen den Regionen einige Parallelen. So liegt in Shiga etwa der Biwa-See, der größte in ganz Japan. In der Region um den See wird vor allem auf Radtourismus gesetzt, genauso wie im Burgenland am Neusiedler See.

Memorandum für Zusammenarbeit unterzeichnet

Die beiden Regionen unterzeichneten ein Memorandum, das in Zukunft die Zusammenarbeit in den Bereichen Wirtschaft, Kultur und Bildung sichern soll. Er sei zutiefst davon überzeugt, dass man seine eigene Region nur weiterentwickeln könne, wenn man über den Tellerrand hinaus blicke, sagte Doskozil. Ihm sei wichtig, dass man auch voneinander lernen könne.

Interesse an Neustrukturierung der Pflege im Burgenland

Am Nachmittag empfing Landtagspräsident Robert Hergovich dann seine Amtskollegin Heike Becker aus dem Saarland. Die beiden Regionen pflegen seit 1995 eine Partnerschaft. Für den diesjährigen Besuch gebe es mehrere Schwerpunkte, sagte Landtagspräsident Robert Hergovich. Die Kolleginnen und Kollegen aus dem Saarland seien an der Neustrukturierung der Pflege im Burgenland interessiert. Auch der Ausbau der erneuerbaren Energie und des öffentlichen Verkehrs seien Themen des Besuchs. Die deutsche Delegation bleibt bis Mittwoch im Burgenland.