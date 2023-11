Pinkes Spektakel: Polarlichter im Burgenland

Sonntagabend waren in weiten Teilen Österreichs helle Polarlichter zu sehen, das sei ein extrem seltenes Ereignis, erklärt Astronom Stefan Wallner aus Eisenstadt. „Polarlichter kommen dadurch zustande, dass Sonnenwinde in die Erdatmosphäre vordringen, also sehr starke Explosionen auf der Sonnenoberfläche“, so Wallner.

Extrem seltenes Ereignis

„Normalerweise können wir die nur im Norden sehen, außer wenn die Sonne wirklich ganz stark und ganz aktiv ist und das ist sie im Moment. Dadurch haben wir es am Sonntag geschafft, dass sogar dieses rote Leuchten bis zu uns nach Österreich vorgedrungen ist. Das ist sehr, sehr selten. Und es war wirklich, wirklich ein wahnsinnig tolle Spektakel“, sagte Wallner.