Martini als Wirtschaftsfaktor

Angelika Moser aus Walbersdorf (Bezirk Mattersburg) ist eine der 13 Bäuerinnen und Bauern im Burgenland, die frische und regionale Weidegänse produzieren. Die Gänse werden bei ihr am Hof aufgezogen und auch geschlachtet. „Das ist eine Philosophie von uns, dass es dem Gansl gut geht, dass es nicht nur genügend Platz und draußen ein schönes Leben hat, sondern es soll auch keinen Transport haben“, erklärte Moser.

40 Prozent der Gansl für Gastronomie

Jedes dritte Gansl, das in Österreich auf den Tisch kommt, kommt aus heimischer Produktion. Rund 5.000 Gänse werden im Burgenland aufgezogen. Etwa 40 Prozent davon werden an die Gastronomie verkauft, 60 Prozent werden direkt am Bauernhof verkauft.