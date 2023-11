Arbeitslosigkeit leicht gestiegen

8.564 Menschen waren im Oktober im Burgenland auf Jobsuche. 6.757 davon waren als arbeitslos gemeldet, das sind um 3,3 Prozent mehr als im Oktober des Vorjahres. 1.807 Menschen waren in Schulungen – eine Steigerung von 5,7 Prozent.

Weniger Langzeitarbeitslose

Bei Männern ist die Arbeitslosigkeit stärker gestiegen als bei Frauen. Auch bei Menschen unter 25 Jahren ist die Arbeitslosigkeit gestiegen, wohingegen sie bei über 50-Jährigen leicht gesunken ist. Bei Langzeitarbeitslosen gibt es sogar einen Rückgang um 13,5 Prozent. Betrachtet man die einzelnen Branchen gibt es im Handel die meisten Arbeitslosen, gefolgt vom Tourismus, der Warenherstellung und der Bauwirtschaft.

Weniger offene Stellen

Es gibt deutliche regionale Unterschiede: In den Bezirken Oberwart mit 12,3 Prozent und Jennersdorf mit 8,5 Prozent ist die Anzahl an Arbeitslosen am stärksten gestiegen. In Eisenstadt, Mattersburg und Oberpullendorf hingegen gesunken. Die Zahl der offenen Stellen, sowie der offenen Lehrstellen ist zurückgegangen. Auf 135 Lehrstellen kommen aktuell 122 Lehrstellensuchende – ein Plus von 15 Prozent.