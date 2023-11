Auto prallte gegen Betonblock

Der Unfall ereignete sich am Mittwoch gegen 01.30 Uhr in der Nacht. Ein Fahrzeug kam im Ortsgebiet von Steinberg-Dörfl rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Betonblock. Eine leicht verletzte Person wurde mit der Rettung in das Krankenhaus Oberpullendorf gebracht.

Nachdem die Ermittlungen durch die Polizei abgeschlossen waren, führte die Feuerwehr die Fahrzeugbergung durch. Die Freiwillige Feuerwehr Steinberg war mit zwei Fahrzeugen und 15 Mitgliedern rund eineinhalb Stunden im Einsatz.