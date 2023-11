Chöre suchen dringend Nachwuchs

Im Burgenland gibt es laut dem burgenländischen Chorverband österreichweit die meisten Choraufführungen. Dennoch kämpfen viele der 83 Chöre mit schwindenden Mitgliederzahlen. Hauptgrund dafür ist ein hoher Altersdurchschnitt und kaum Nachwuchs. Auch Chorleiter zu finden, gestaltet sich schwierig.

Langwierige Suche

Man habe rund ein halbes Jahr lang damit verbracht, einen Chorleiter zu finden, der ins Genre und ins Milieu für einen Gospel Chor passe. „Das ist nicht so einfach im Südburgenland jemanden zu finden“, so Valentin Pokomandy, Obmann der Gospel Singers in Oberwart. Die langwierige Suche hat sich aber ausgezahlt. Der Rudersdorfer Tobias Winter brennt für seine Aufgabe.

ORF

Bereits seit 52 Jahren gibt Chorleiter Hans Piff beim Gesangsverein Pinkafeld den Ton an. Er ist Chorleiter aus Leidenschaft und übt dieses Amt am längsten im Burgenland aus. Er wolle mit den Liedern Geschichten erzählen. „Wir leben in einer Zeit, in der der Konsum im Vordergrund steht. Früher haben Eltern ihren Kindern vor dem Schlafen gehen Lieder vorgesungen. Heute stellt man dem Baby ein Smartphone hin und spielt irgendwelche Lieder ab. Das praktische Singen wird in sehr vielen Fällen nicht mehr geübt“, so Piff.

Nachwuchs dringend gesucht

Einmal pro Woche trifft sich der älteste Chor des Landes zur Probe. Über Chornachwuchs würde man sich auch hier freuen, denn junge Mitglieder kommen seit Jahren keine nach. Wer sich fürs Chorsingen interessiert oder gar die Ausbildung zum Chorleiter absolvieren möchte, dem hilft auch der Chorverband Burgenland weiter.