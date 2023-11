Zsifkovics: „Kirche als Friedenstifter“

„Lasst die Waffen ruhen. Der Krieg ist immer eine Niederlage, immer, immer!“ – das hat Papst Franziskus vor wenigen Tagen geschrieben. Zuletzt hat der Papst fast täglich zu Frieden aufgerufen, vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine und des Terrors im Nahen Osten.

„Krieg ist immer eine Niederlage“

Der Konflikt war auch Thema im Allerheiligengespräch von Hannes Auer und dem burgenländische Diözesanbischof Ägidius Zsifkovics. der Bischof sagte zum Nah-Ost-Konflikt: „Ich denke, wir alle sind tief betroffen von diesen Ereignissen. Es ist zuerst einmal ein terroristischer Übergriff und ein Angriff auf einen Staat wirklich zu verurteilen. Ein Krieg ist immer eine Niederlage, denn wer verliert, ist meist die kleine Bevölkerung, die in Armut lebt. Die Kirche tut ihres auf diplomatischem Wege. Die Kirche kann wirklich Friedensstifter und Brückenbauer sein und die Kirche ruft vor allem die Menschen in der ganzen Welt auf zum Gebet, um dort diese Lage in den Griff zu bekommen“, so der Bischof.

„Zivilisten beschützen“

Bezogen auf den Auszug aus dem alten Testament „Leben um Leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn“ fragte Hannes Auer, ob Isreal angesichts des Angriffs der Terrororganisation Hamas anders handeln könne als Rache zu üben, sagte Zsifkovics: „Gewalt soll nie mit Gegengewalt beantwortet werden, aber es muss immer die Gerechtigkeit im Mittelpunkt stehen. Wenn ein Staat überfallen wird, dann muss er sich natürlich auch wehren und muss vor allem seine Bevölkerung schützen. Auf der anderen Seite, glaube ich, müssen wir auch zusehen, dass wir hier auch die Verhältnismäßigkeit im Auge behalten und vor allem auch die Zivilisten beschützen.“

Zsifkovits sprach sich gegen den terroristisch Angriff aus, damit sei er auf der Seite Israels, wie er sagt, „aber ich möchte vor allem für die palästinensische Bevölkerung auch Israel ermahnen und mahnen, hier die Verhältnismäßigkeit zu wahren“, so der Bischof.