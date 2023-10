Nach Kritik: Keine längeren Einkaufssamstage in Parndorf

Eine vergangenen Freitag von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) erlassene Verordnung hätte die längeren Öffnungszeiten am Samstag in der Vorweihnachtszeit ermöglicht. Konkret hätten Shops dadurch im November und Dezember bis 20.00 Uhr, statt wie bisher bis 18.00 offen halten können. Gewünscht hatte sich die Ausweitung der Betreiber des Einkaufszentrums in Parndorf. Unter der Belegschaft sorgten die Pläne jedoch für Protest.

Kritik von Handelsgewerkschaft

Die Handelsgewerkschaft GPA reagierte am Montag empört. Die Sozialpartner hätten sich klar dagegen ausgesprochen, so GPA-Landesgeschäftsführer David Schumacher. Donnerstags und Freitags hat das Designer Outlet bereits bis 21.00 Uhr geöffnet. Die Verlängerung der Öffnungszeiten am Samstag würde eine Verschärfung der Arbeitsbedingungen während der ohnehin stressigen Vorweihnachtszeit bedeuten, betonte die Gewerkschaft.

Die Verordnung vom Land wird mit Dienstag widerrufen. Es bleibt also auch im November und Dezember bei Samstagsöffnungszeiten von 9.00 bis 18.00 Uhr.