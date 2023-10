23 Alko- oder Drogenlenker gestoppt

166 Polizistinnen und Polizisten waren an beiden Tagen im Einsatz. Sie kontrollierten nicht nur die Einhaltung der Alkohol- und Drogenbestimmungen hinter dem Steuer, sondern richteten ihr Augenmerk auch auf potenzielle Raser und auf alle, die beim Autofahren ohne Freisprecheinrichtung mit dem Handy telefonieren.

1.92 Promille bei 41-Jährigem gemessen

Von den 23 Alko- oder Drogenlenkern, wurde bei zehn mehr als 0,8 Promille Alkohol im Blut gemessen, neun hatten zwischen 0,5 und 0,8 Promille und vier Lenker waren durch Suchtmittel beeinträchtigt. Ein 41-jähriger Autolenker im Bezirk Mattersburg hatte mit 1,92 Promille den höchsten Alkoholwert von allen.

Ebenfalls in Mattersburg wurde ein Pkw-Lenker aus Wien mit seiner Familie angehalten. Sowohl er als auch seine Beifahrerin seien alkoholisiert gewesen, hieß es von der Polizei. Im Auto saßen zwei minderjährige Kinder und ein Jugendlicher. Der Wiener war laut Polizei ein Wiederholungstäter, ihm war schon 2009 der Führerschein wegen Alkohol am Steuer abgenommen worden.

633 Lenkerinnen und Lenker zu schnell unterwegs

Es gab an den zwei Tagen 633 Anzeigen für Schnellfahrer, 508 sonstige Anzeigen und 347 Organstrafverfügungen. In Großpetersdorf fuhr ein Autofahrer mit 78 km/h durch eine 30er-Beschränkung, in Oberwart wurde ein Lenker mit 136 km/h in einer 70er-Beschränkung geblitzt.