Gunners gewinnen Burgenland-Derby

Auf die Frage nach der Nummer eins im burgenländischen Basketball gaben die Gunners eine klare Antwort. Wie schon vor knapp einem Monat in der Liga entschieden die Oberwarter auch das Cup-Duell für sich. Der Unterschied: Damals war es richtig knapp, diesmal wurden die Oberwarter ihrer Favoritenrolle klar gerecht. „Es ist schön zu sehen, dass wir auch in der Mannschaft einen Schritt nach vorne gemacht haben und uns von Woche zu Woche verbessern“, meinte Gunners-Kapitän Sebastian Käferle nach dem Spiel.

Gunners ließen Dragonz keine Chance

Gegen den Rivalen aus der Landeshauptstadt spielten die Gunners groß auf und zeigten sowohl offensiv als auch defensiv eine starke Leistung. Bereits zur Pause lagen sie mit 19 Punkten voran und konnten diesen Vorsprung bis zum Spielende noch auf 28 Punkte ausbauen. Dragonz-Trainer Felix Jambor machte seiner Mannschaft aber dennoch ein Kompliment. Sie sei zusammengeblieben und habe bis zum Ende gekämpft.

Am Mittwoch gehts für beide Teams in der Liga weiter. Während die Gunners sich weiter in Richtung Tabellenspitze orientieren wollen, hoffen die Dragonz nach bisher vier Niederlagen auf die ersten Punkte.