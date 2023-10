Günter Unger präsentiert Schlüsselroman

In Ungers neuem Roman schreibt er über das Leben und das Erlebte von Fabian Weber, einem 80-jährigen Historiker und Archivar. Dieser Protagonist hat durchaus Ähnlichkeiten mit dem Autor. Unger wählte deshalb wohl die Ich-Form für die Erzählung seines Romans. Auch die Menschen, die in der Geschichte vorkommen, haben Ähnlichkeit mit tatsächlichen Wegbegleitern des Autors. Der Roman ist eine Mischung aus Realem und Fiktion – ein Schlüsselroman eben.

Ausschnitt aus Ungers Romanpräsentation

Unger: Immer das schreiben, das man kennt

„Man sollte, meine ich, immer das schreiben, das man kennt oder wovon man wirklich viel weiß“, sagte Unger. Das sei eben das engere Umfeld eines Menschen, dort wo man lebe oder aufgewachsen sei. Der Autor siedelte die Handlung seines Romans in dem Fantasieland „Perwolff“, das dem Burgenland nicht unähnlich ist, an.

ORF

Sie sei sich nicht so sicher, ob sie auch wirklich alles in dem Roman entschlüsseln könne, meinte Autorin Jutta Treiber. Denn sie kenne weder die Geschichte des Landes so gut wie der Historiker Günter Unger noch habe sie so ein gutes Gedächtnis wie er. Der Roman „Das goldene Rad“ mit dem Cover der Großhöfleiner Künstlerin Annelie Wagner ist im Verlag lex liszt 12 erschienen.