Kärnten hat den schönsten Platz Österreichs

Burg Landskron in Kärnten ist der schönste Platz Österreichs 2023 – das hat das ORF-Publikum entschieden. Auf Platz zwei im Publikumsvoting kam die Eisriesenwelt in Salzburg, auf Platz drei Hardegg in Niederösterreich.

ORF

Burgenland nimmt’s sportlich

Das Burgenland ging wieder leer aus, obwohl Promi-Juror Thomas Stipsits, alles gab, damit das Publikum für den burgenländischen Kandidaten stimmte, den Eisenberg. Sollte das Burgenland gewinnen, wollte er nackt über den Eisenberg laufen. Angriff sei seine Taktik gewesen, so Stipsits nach der Show. „Vielleicht habe ich doch zu viele Menschen damit verschreckt, ich muss das noch analysieren, das ist immer so nach Wahlniederlagen, dass man sich in den Gremien trifft und das bespricht, vielleicht konnten wir nicht zu viele Menschen mobilisieren“, sagte Stipsits mit einem Augenzwinkern.

Martin Ganster und Thomas Stipsits nach der Show mit einer Analyse, warum es für das Burgenland nicht gereicht hat.

Es hat nicht gereicht, traurige Gesichter gab es dennoch nicht. ORF-Burgenland-Moderator Martin Ganster, der das Burgenland in der Show vertreten hatte, nahm es sportlich: „Natürlich wäre ein Stockerlplatz schön gewesen, aber enttäuscht ist viel zu viel gesagt. Am Ende, glaube ich, war es eine gute Werbung für den Eisenberg, für die gesamte Region, muss man sagen. Und die Sendung hat natürlich Spaß gemacht. Sie war sehr unterhaltsam, hat viele Höhepunkte gehabt und war insbesondere mit dem Thomas Stipsits äußerst lustig.“

„Dabei sein ist alles“

„Der Eisenberg hat sich gut geschlagen, wir haben mit dem Thomas den besten Juror gehabt, der am meisten zum Gelingen auch der Sendung beigetragen hat, mit seinen Späßen und mit seinem Witz, und ich glaube bei ‚9 Plätze – 9 Schätze‘ ist dabei sein einfach das Wichtigste“, sagte ORF-Burgenland-Landesdirektor Werner Herics.

Zur Wahl standen heuer außerdem der Himmelsberg in der Steiermark, die Altstadt von Steyr in Oberösterreich, das Palmenhaus Schönbrunn in Wien, das Pillerseetal in Tirol und der Spullersee in Vorarlberg – mehr dazu in Landskron bringt Sieg für Kärnten (kaernten.ORF.at) und in Burg Landskron zum schönsten Platz gekürt (oesterreich.ORF.at)